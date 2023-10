Stop abusi con Mother love passi di danza

Passi di danza per sostenere i progetti dedicati alle donne vittime di violenza. Mother love è lo spettacolo promosso dalla rete interistituzionale antiviolenza Nemmeno con un fiore attiva nel Rhodense e nel Garbagnatese che si terrà sabato 28 ottobre alle 21 all’auditorium di via Meda a Rho. Sul palco dieci ballerine della scuola Danza &Danza di Pregnana Milanese. "Inizialmente si vedranno assopite, sognano un amore bellissimo che poi si rivela violento e sbagliato. All’inizio sono sottomesse, poi si ribellano, ma faticano a trovare un aiuto. Saranno le persone intorno che le aiuteranno a uscire dalla sottomissione", spiegano gli organizzatori. Acquistando il biglietto (su https:www.mailticket.it) si potrà contribuire al progetto Seconda stella - Mai più sola che sta diventando realtà grazie al finanziamento di Fondazione comunitaria Nord Milano e alla rete del terzo settore. Seconda stella permetterà alle donne di ricominciare, ripartendo da una nuova abitazione e da un inserimento lavorativo. "Molte persone in questi mesi hanno già contribuito donando arredi utili per gli alloggi - dichiara assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi (nella foto) -. Ora abbiamo la possibilità di godere di una serata di svago che vedrà protagoniste giovani ballerine sostenendo al contempo i progetti di autonomia. Il piccolo contributo di ciascuno permetterà grandi risultati. Grazie a chi sta organizzando e a chi parteciperà, ogni evento permette di sensibilizzare su temi che scuotono le coscienze quando ci si trova di fronte a delle tragedie".

Ro.Ramp.