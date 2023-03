"Sto per trasferirmi ma non trovo un alloggio Per ora andrò da parenti"

Non immaginava che per trovare casa a Milano avrebbe penato così tanto: "Passo le giornate a cercare qualcosa che possa andar bene per me. Ma ancora niente. L’8 marzo comincerò a lavorare e per il momento ho dovuto chiedere ospitalità a dei parenti", fa sapere al Giorno Enrico Fiasconaro, 27 anni, geometra.

Dove vive?

"In un comune in provincia di Palermo. Sono molto contento di aver trovato un lavoro a Milano: sono geometra e lavorerò per un’azienda. Ma non pensavo che la questione alloggio mi avrebbe creato tante difficoltà".

Non ha trovato nulla?

"Ho valutato decine di proposte. Vorrei spendere al massimo 600 euro al mese, spese comprese, dato che ne guadagnerò poco più di mille, ma per quel prezzo trovo solo soluzioni che a mio avviso non valgono quella cifra".

Perché?

"Perché già dalle foto vedo situazioni che non mi piacciono: bagni che sembrano loculi, letti “incastrati“ in stanze con altri mobili messi alla rinfusa, cavi che penzolano. Per quella cifra, che già comunque mi sembra alta, vorrei qualcosa di dignitoso".

E quindi andrà da parenti...

"Per il momento sì, perché mercoledì prossimo inzierò a lavorare. Però non posso approfittarmene, mi fermerò da loro per qualche giorno, il tempo di trovare una soluzione, anche in condivisione con altri inquilini. Spero che essere fisicamente a Milano possa aiutarmi a trovare la casa ideale. Un punto d’appoggio, in attesa di capire come andranno le cose in futuro. Voglio lanciare un appello: se qualcuno ha un monolocale da propormi, dignitoso e a un prezzo ragionevole, si faccia vivo".

