Stefania Accosa:: "I 16 milioni?. Mai assegnati"

Vuole fare chiarezza, la vicesindaco Stefania Accosa (nella foto), dopo il polverone seguito alla sua dichiarazione in consiglio comunale che 16 milioni di euro legati al Pnrr, contrariamente a quanto annunciato a fine 2022, non sarebbero più arrivati. "Contrariamente a quanto sostengono le opposizioni - sostiene - non abbiamo perso 16 milioni di euro, semplicemente non ci erano mai stati assegnati. È accaduto un fatto gravissimo che però non è riconducibile a responsabilità politiche, in quanto relativo a mansioni e atti di competenza del responsabile tecnico dell’ente precedentemente in organico. L’ex dipendente, in più occasioni, aveva dichiarato che le opere relative ai progetti di efficientamento energetico e adeguamento sismico delle scuole sarebbero stati finanziati con fondi assegnati dal Pnrr. In realtà il tecnico si era limitato a depositare una manifestazione di interesse in Regione senza fornire i documenti necessari". "Quello che ho comunicato alla cittadinanza si fonda sui controlli effettuati in questi mesi da parte del nuovo responsabile dell’ufficio tecnico e dell’avvocato, appositamente nominato dall’ente. La vicenda avrà il suo corso nelle sedi competenti. Mi preme sottolineare che molti interventi di riqualificazione sulle scuole sono in corso d’opera o in programmazione perché hanno seguito strade di finanziamento diverse, mentre le opere previste con il fondo Pnrr avrebbero riguardato solo l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico. Stiamo monitorando l’attuale processo di riprogrammazione del Pnrr per mettere in atto i progetti rimasti scoperti".

Valeria Giacomello