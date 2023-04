Stazione Centrale, rissa a colpi di pietre e rame per un cellulare rubato

Milano, 22 aprile 2023 - Ancora violenza e risse in zona Stazione Centrale: tre marocchini e due gambiani, tra i 48 e i 14 anni, sono stati denunciati per rissa dai carabinieri, impegnati nei servizi straordinari disposti dal governo per la sicurezza della stazione centrale di Milano.

I militari, che presidiavano piazza Duca D'Aosta, sono intervenuti all'angolo tra la piazza e via Vittor Pisani, per sedare la violenta lite tra i cinque extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, che si scagliavano gli uni contro gli altri a colpi di rami e pietre. Secondo una prima ricostruzione dei militari intervenuti, la rissa era forse scoppiata per un tentativo di furto di un cellulare a uno dei marocchini coinvolti. Sedata la rissa, i cinque uomini coinvolti sono stati identificati e denunciati.

Soccorsi

I tre marocchini sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli mentre i due gambiani, con lievi escoriazioni, sono stati medicati sul posto da personale sanitario del 118.

Venerdì turbolento

Poche ore prima, nel pomeriggio, nella stessa piazza, i carabinieri avevano denunciato per rissa altri due marocchini di 21 e 25 anni, sorpresi a lanciarsi terra e a colpirsi con schiaffi con un gruppo di altri tre nordafricani, andati via prima dell'intervento dei militari. Nell'ambito degli stessi controlli, ieri mattina, i carabinieri hanno denunciato per furto un 32enne gambiano che aveva tentato di strappare di mano una banconota da 20 euro a un bangladese al quale aveva chiesto l'elemosina.