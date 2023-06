Stazione a ponte, il sindaco nel cantiere: "I lavori procedono"

Tra passaggi di aree e di concessioni e un progetto che rischia di essere ancora tutto da rifare, il cantiere della stazione a ponte diventa l’osservato speciale. Perché, a oggi, è l’unica opera che è partita sulle ex Falck. E perché il ritrovamento di amianto nella vecchia palazzina ha determinato un ritardo nel cronoprogramma, per ora stimabile in quattro mesi. Il sindaco Roberto Di Stefano ha effettuato un sopralluogo per visionare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori. "Ho visitato il cantiere della stazione a ponte, dove procedono i lavori per la nuova infrastruttura disegnata da Renzo Piano, che sarà moderna, ecosostenibile e commercialmente attrattiva - ha commentato il primo cittadino -. Sono già state montate le nuove scale mobili e installata la copertura fotovoltaica, che renderà questa infrastruttura un modello di ecosostenibilità tra i più avanzati in tutta Europa". Disegnata dall’archistar Renzo Piano e progettata dallo studio Ottavio Di Blasi & Partners, la nuova stazione avrà una passerella lunga 89 metri e larga 18, sospesa a 14 metri d’altezza sopra i binari, oltre a una grande copertura fotovoltaica in vetro di 110 metri per 28, in grado di alimentarla. "Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per la Sesto del futuro, perché significherà la ricucitura delle due parti della città, da sempre divise dalla ferrovia".

Nelle parti ancora da demolire è stato trovato l’amianto: ci vorranno 4 mesi per l’approvazione del progetto di bonifica e lo smantellamento delle vecchie strutture. La costruzione della nuova stazione porta con sé anche una serie di riqualificazioni lungo viale Gramsci: la stazione degli autobus, la bici stazione e alla piazza Primo Maggio, che attende un rinnovamento da decenni, sempre rinviato alla partenza della riconversione delle ex Falck. Le demolizioni nell’area della stazione erano iniziate a ottobre 2021. La.La.