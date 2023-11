Stava per buttarsi dal balcone: anziano salvato, agenti premiati

Un attestato di merito civico per aver salvato un anziano dal suicidio. In Villa Mylius l’Amministrazione ha premiato i due carabinieri Antonio Rosano e Fabio Pangrazzi, che lo scorso ottobre erano intervenuti in via Leonardo Da Vinci, impedendo a un 82enne di lanciarsi dal balcone. "Il loro gesto ci ricorda di quanto oggi le forze dell’ordine non siano chiamate solamente a tutelare la sicurezza dei cittadini e combattere la criminalità, ma a essere un punto di riferimento per la comunità", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano. L’intervento dei militari era stato provvidenziale e aveva impedito all’anziano, che aveva ormai scavalcato la ringhiera del terzo piano, di gettarsi. "Con prontezza hanno salvato la vita di un uomo. Per questo abbiamo voluto premiare i due eroi", ha concluso il primo cittadino.