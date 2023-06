Statua imbrattata in Piazza Duomo Il Comune: partiti i lavori di pulitura Polemica per i quattro mesi d’attesa

di Massimiliano Mingoia

È sporca di vernice gialla dallo scorso 9 marzo, quando i giovani ambientalisti di Ultima Generazione hanno deciso di imbrattarla per porre l’attenzione dei milanesi sulla crisi climatica. Ma ieri mattina, quasi quattro mesi dopo il blitz ecologista, sono finalmente partiti i lavori per ripulire la statua equestre dedicata a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo. A comunicarlo è il Comune, che ha perfezionato la consegna del monumento alla Vox Media srl, la società che ha donato alla città l’intervento per un valore economico complessivo pari a 28.950 euro e ha assicurato all’amministrazione che i lavori dureranno cinque settimane, non di più.

Una domanda, intanto, sorge spontanea: perché ci si è messo così tanto per dare avvio all’operazione di ripulitatura della statua nel cuore della città? La risposta di Palazzo Marino è la seguente: i tecnici del Comune, considerato l’alto valore storico e artistico del monumento e la conseguente tutela a cui è sottoposto, si sono confrontati con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. A seguito di sopralluoghi tecnici è stata stabilità l’impossibilità di procedere con una pulizia ordinaria. La vernice utilizzata, di colore giallo, non è risultata in alcun modo lavabile ed è stata quindi confermata la necessità di effettuare un’operazione di pulizia a cura di un team specializzato di restauratori con l’installazione di ponteggi attorno alla statua equestre.

Polemico il commento del capogruppo di Forza Italia in Comune Alessandro De Chirico: "Son passati 110 giorni da quel 9 marzo. Certo, meglio tardi che mai. E ben venga che sia un privato a farsi carico della pulizia della statua, un vero e proprio sfregio alla nostra città. Se pensiamo però alle immagini del sindaco di Firenze Nardella che si è scagliato contro gli ambientalisti imbrattatori di Palazzo Vecchio, il nostro primo cittadino (Beppe Sala, ndr) ne esce umiliato e con le ossa rotte. Non mi pare che ad oggi Sala ci abbia fatto sapere se intende far costituire il Comune parte civile contro i militanti di Ultima generazione. Nel dubbio, meglio presentare un ordine del giorno che lo impegni formalmente".