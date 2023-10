"Stato Interessante a Milano: creazione e maternità"

“Sarebbe stato interessante“, è il titolo dello spettacolo a Mtm La Cavallerizza dal 17 al 22 ottobre. Un lavoro di Matilde Facheris e Giulia Tollis, regia di Marcela Serli, sul palco la stessa Facheris. La produzione è Atir con il sostegno di Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro (Lugano).

Stato Interessante è uno spettacolo dove il rapporto tra chi guarda e chi racconta è ravvicinato. Dove si attraversano i temi della creazione e della maternità assumendo molteplici punti di vista, fino a farsi testimone e portavoce di alcune esperienze biografiche di persone conosciute e intervistate.

Lo spettacolo parla di desiderio di maternità, biologica e non, parla di successi e fallimenti, del percorso della Pma (Procreazione medicalmente assistita), della perdita e del ritrovarsi, e infine tocca il mondo delle altre forme di genitorialità.

Tutti questi temi sono sviluppati attraversando due paesaggi: quello della “madre terra”, paesaggio naturale con le sue regole e i suoi cicli e quello del corpo femminile, paesaggio umano con le sue emozioni e mutamenti. La coltivazione di un orto diventa la metafora per parlare del mistero della creazione, un

luogo selvaggio dell’anima, un centro in cui tutto confluisce.

Le parole, i silenzi e le azioni proposte nello spettacolo indagano i limiti e le possibilità del corpo di incontrare e affrontare anche il dolore.

"Stato Interessante - dicono gli autori - vuole essere per tutte le persone implicate nel progetto, dalle persone intervistate al pubblico che incontrerà lo spettacolo, un atto curativo, quasi psicomagico, come direbbe Jodorowsky, per riscoprire la meraviglia della vita attraverso la condivisione di un atto di creazione universale come è il rito del teatro.

La condivisione diretta in un cerchio, di un materiale di ricerca così universale come il desiderio di generare, rendere “di tutte e tutti” questo tema, all’apparenza così intimo e privato, è l’idea di Sarebbe Stato

Interessante".