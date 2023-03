Statale, due campus nuovi per i cent’anni: "Costi lievitati, servono sostenitori"

L'inaugurazione dell'anno accademico alla Statale

Milano, 18 marzo 2023 – Cent’anni e un campus nuovo all’orizzonte, tutto da costruire. Riparte da qui l’Università degli Studi di Milano che, alla vigilia delle celebrazioni per il primo secolo di vita, sceglie di inaugurare l’anno accademico 2022/23 concentrandosi sui ‘nodi universitari’ ancora da sciogliere e sul tema dei diritti violati, dando voce all’attivista iraniana Rayhane Tabrizi "in un momento in cui, purtroppo, l’attenzione mediatica sta calando", sottolinea il rettore Elio Franzini. I numeri dell’ateneo scorrono alle spalle (dai 60.893 studenti, tra i quali il 60% oggi è fuorisede, ai 23 dipartimenti d’eccellenza, passando dai 123 milioni di euro di interventi per l’edilizia universitaria), al centro della relazione del rettore Elio Franzini, al timone anche del Crul (il Comitato di coordinamento dei rettori lombardi), c’è però la "fase cruciale, per nulla facile, che il nostro ateneo sta affrontando". Rivoluzione urbanistica in corso mentre lievitano i costi costruttivi: la Statale ha già messo in conto 18 milioni di euro in più rispetto alla cifra prevista. "Costi che cambiano di giorno in giorno - spiega Franzini a margine - un mese fa erano del 30% in più, adesso siamo sotto il 20%. La situazione è fluida, ma è chiaro che per potere...