"STARTech School a Sesto San Giovanni: formazione e lavoro si incontrano in Tesya"

Per ridurre il divario tra domanda e offerta di tecnici per l’industria 4.0. parte “STARTech School“, un programma che prevede, dopo un percorso formativo, l’assunzione di 25 neodiplomati. Il progetto è stato presentato ieri mattina ai Salesiani e vede la collaborazione tra Tesya, gruppo internazionale leader nella fornitura di servizi sofisticati e di soluzioni integrate B2B per diversi settori, e l’Opera salesiana internazionale. "Mentre i giovani italiani sono sempre più affascinati dai nuovi lavori del web, come quello di influencer, da tempo le imprese faticano a trovare sul mercato del lavoro tecnici specializzati nell’area installazione e manutenzione", è stato spiegato. Il report di Anpal e Unioncamere di settembre segnala che, tra le ricerche di personale più critiche, spiccano proprio quelle degli operai specializzati (64,2%) e dei tecnici nell’area dell’installazione e della manutenzione (67,0%). Così, per cercare di ridurre il “mismatch domandaofferta“, è stato pensato un percorso teorico e pratico che andrà a formare giovani tecnici.

STARTech School è una specializzazione post diploma che si rivolge a 25 neodiplomati che avranno l’opportunità di lavorare in azienda come tecnico macchine movimento terra, tecnico carrelli elevatori, tecnico manutentore camion, tecnico motori marini. Il progetto è partito dall’istituto di viale Matteotti, che già oggi vanta oltre il 95% di occupazione dei suoi diplomati grazie alle numerose collaborazioni con aziende del territorio e multinazionali. Alla fine gli studenti riceveranno una certificazione pubblica. "Un passo importante dato che l’obiettivo del gruppo Tesya è stabilizzare la posizione lavorativa alla fine del periodo di formazione. Da qui al 2025 prevediamo di incrementare le assunzioni di figure tecniche specializzate di circa il 25%". Il programma si inserisce in un’azione di portata internazionale che il gruppo intende estendere nei 15 Paesi in cui opera. Laura Lana