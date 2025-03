Stanziati 4,5 milioni di euro per immobili del Comune

Scuola e case popolari in cima alla lista, 4 milioni e mezzo di euro di investimenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie, soprattutto nel settore dell’impiantistica e dell’efficientamento energetico, sugli immobili del Comune, "un segnale concreto di attenzione - così il sindaco Roberto Di Stefano - nei confronti del nostro patrimonio pubblico. E in particolare di bambini e famiglie". Una porzione consistente del maxi finanziamento riguarda dunque le scuole: 1 milione e 275 mila euro per adeguamenti elettrici, illuminotecnici e di riscaldamento, oltre che per migliorare l’isolamento degli edifici. Altri 900mila euro, sempre in tema scuole, saranno destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti elettromeccanici negli edifici, dove si interverrà su ascensori e montacarichi ormai obsoleti. Un obiettivo su tutti: garantire sempre maggiori sicurezza e funzionalità ed eliminare problemi legati al malfunzionamento impianti. "Alcuni interventi nelle scuole dell’infanzia - ancora il sindaco - sono già stati portati a termine: si è operato in dettaglio all’asilo di via Boccaccio e all’asilo di via Benedetto Croce. Altri lavori prenderanno avvio nei prossimi mesi. Vogliamo garantire maggiore sicurezza, efficienza e decoro". Un’altra importante tranche di fondi andrà invece al patrimonio di edilizia residenziale pubblica (alloggi Sap). Circa 1 milione e 600 mila euro sono destinati a manutenzioni e a interventi di adeguamento di ascensori e montacarichi. Altri interventi saranno destinati all’adeguamento degli stabili alla normativa dell’impiantistica elettrica. Obiettivo, implementare l’efficienza energetica; 600mila euro infine "andranno" in interventi ancora di adeguamento impianti e restyling energetico degli uffici comunali e nelle sedi istituzionali.M.A.