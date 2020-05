Milano, 25 maggio 2020 - La sorveglianza speciale per tre anni, ma anche «il divieto di iscriversi, accedere o utilizzare piattaforme web social network» e «l'opportunità» che venga sottoposto «ad un percorso assistito di recupero psicologico», con una «ingiunzione trattamentale».

È la proposta avanzata dalla Questura di Milano, sui cui dovranno decidere i giudici delle misure di prevenzione, nei confronti di Pierluigi Gaudenzi, 58 anni, ribattezzato lo «stalker dei cartoon» e arrestato nel dicembre dello scorso anno per aver perseguitato, almeno dal 2015, una ragazzina allora 15enne e che oggi ha 19 anni. L'uomo, come si legge nella richiesta della Questura (l'udienza davanti alla Sezione misure di prevenzione, presieduta da Fabio Roia, è fissata per il primo luglio), era «solito inviare messaggi persecutori alla vittima utilizzando profili di social network con il nome di personaggi di cartoni animati». La proposta della Questura è basata sulla «grave e attuale pericolosità sociale» dell'uomo. Dopo essere già stato condannato per stalking e molestie alla ragazza, scarcerato nel maggio 2019, Gaudenzi aveva ricominciato a perseguitarla, fino al nuovo arresto.

La Questura nell'atto parla di «allarmanti condotte persecutorie» nei confronti della ragazzina, per la quale il 58enne aveva «un'ossessione» sin da quando lei aveva 15 anni. Nel giugno 2017 l'uomo era anche stato condannato a 2 anni e 8 mesi e dopo il nuovo arresto dello scorso dicembre si trova tuttora in carcere. La persecuzione che portava avanti era fatta di «bigliettini» lasciati in strada, «lungo il tragitto» che compiva la ragazzina per tornare a casa, di messaggi via Facebook e anche tramite altri social e dai quali si capiva che l'uomo spiava sempre i movimenti dell'adolescente. Tutti comportamenti che hanno creato nella vittima «un forte stato di angoscia» e che le hanno rovinato la vita per anni. Una volta se lo trovò addirittura davanti e rimase «completamente bloccata nonostante la volontà di agire (cosiddetto 'freezing')». Anche quando Gaudenzi era già detenuto, nell'aprile 2018, riuscì pure a mandare «due cartoline» alla ragazza. Uscito dal carcere, è tornato a tormentarla con messaggi da falsi profili social, ma anche continuando a pedinarla e a farsi vedere da lei anche mentre la fissava.

La Questura specifica anche che, nel caso la proposta di misure di prevenzione venga accolta, dovrebbe essere applicato all'uomo, «previo consenso», anche il «braccialetto elettronico» per tutelare la ragazza.