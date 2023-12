Lo stalker dei bigliettini si scusa: "Volevo solo corteggiare la commessa e passare per un uomo misterioso"

La difesa imbarazzata di chi si è reso conto in quel momento dell’ansia generata nella donna che aveva preso di mira e in generale di aver commesso un reato: "Mettendo i biglietti, pensavo di passare come una persona misteriosa. Ho fatto una cavolata come fossi un ragazzino. Oltre alla preoccupazione che posso aver arrecato alla signora, mi sento di aver fatto una brutta figura con me stesso, quasi fossi un ragazzino di vent’anni, e di questo me ne vergogno". Le scuse doverose quanto fuori tempo massimo: "Ribadisco di comprendere solo ora il disagio creato alla signora, della quale peraltro non conosco neanche il nome: non sono una persona violenta e mai lo sarei stato con lei, era solo una forma di corteggiamento da stupidi". Il pentimento postumo non è comunque bastato al cinquantaseienne per evitare una denuncia per atti persecutori da parte dei carabinieri della stazione Porta Monforte, che da mesi stavano indagando per risalire allo stalker senza nome.

La storia inizia il 28 giugno, quando Marta (nome di fantasia), 58 anni, commessa di un negozio della prima periferia est, si presenta alla caserma di viale Umbria per sporgere querela contro ignoti: mette a verbale che "da circa un mese e mezzo ogni venerdì, tranne le prime due settimane di giugno, sulla porta attaccati con dello scotch trovo dei bigliettini scritti a mano, con delle scritte di apprezzamento e complimenti nei miei confronti e riferimenti anche ai capi di abbigliamento che indosso". I messaggi, prima firmati con un nomignolo e poi anonimi, compaiono al mattino o in pausa pranzo: "Ultimamente il contenuto è piuttosto volgare". L’estate trascorre senza altri bigliettini, ma il 10 ottobre la donna torna dai carabinieri, spiegando che all’apertura del negozio ha trovato un foglietto con scritte simili a quelle precedenti: frasi come "eri fantastica con quei tacchi".

Marta dice di provare "uno stato di ansia", provocato dal fatto di non sapere chi sia l’autore e dalla paura di ritrovarselo davanti all’improvviso. Sei giorni dopo, arriva un’altra integrazione di denuncia. Passa un mese, ed ecco un nuovo messaggio, scoperto dal compagno della cinquantottenne: ai carabinieri, la donna consegna anche le immagini registrate dalla telecamera che ha fatto installare apposta. Il 22 novembre, Marta nota in strada un uomo che somiglia molto a quello ripreso dall’occhio elettronico e si ricorda di averlo incrociato qualche anno prima in un bar della zona. Il 13 dicembre, i militari, coordinati dal pm Rossana Guareschi e guidati dal luogotenente Andrea Roncallo, identificano un possibile sospettato, anche grazie alla targa di una macchina: è un cinquantaseienne che lavora non lontano dalla strada in cui si trova il negozio; dalle banche dati delle forze dell’ordine spunta solo una segnalazione per ricettazione. E arriviamo al 22 dicembre, quando Marta trova un sacchetto da farmacia sulla porta d’ingresso: all’interno ci sono una confezione di calze autoreggenti e la scritta "Auguri. Un piccolo pensiero a una donna così grande".

Venerdì, l’ultima puntata della fastidiosa telenovela. Alle 7.15, il compagno della donna parcheggia la macchina vicino al negozio e vede il presunto stalker sull’altro lato della strada: gli si fa incontro per chiedergli spiegazioni, ma lui inizialmente nega, salvo poi confessare dopo aver visto i fotogrammi che lo ritraggono coi bigliettini in mano. Arrivano i carabinieri, che lo portano in caserma e lo denunciano, d’intesa col pm di turno Francesca Crupi. In caserma, il cinquantaseienne si autoaccusa di quei messaggi e si dice quasi sorpreso dal comportamento del compagno di Marta: "Se fossi stato al suo posto, avrei tirato due sberle". Poi le scuse alla donna e la promessa: "Non passerò mai più lì davanti".