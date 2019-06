Milano, 23 giugno 2019 - Chiamate a raffica, fino a quaranta al giorno. Post minacciosi sui social network. E poi blitz sotto casa e sul luogo di lavoro. Aggressioni verbali e fisiche. Persino un’auto danneggiata e poi data alle fiamme. A mettere in atto la folle escalation è stata una trentaduenne italiana, che ieri è stata arrestata per atti persecutori dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, coordinati dal vicequestore Osvaldo Rocchi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Il provvedimento si è reso necessario per via della lunghissima serie di episodi messi in atto dalla donna nei confronti dell’uomo con cui ha avuto una relazione sentimentale iniziata nel 2017 e chiusa da lui nel luglio del 2018. La stalker, stando a quanto ricostruito dall’ex nelle denunce e poi accertato dagli investigatori di via Satta con’indagine-lampo, non ha mai accettato la fine della storia, cercando in tutti i modi di rovinare la vita all’uomo.

Sin da subito, secondo le informazioni a disposizione, la 32enne ha iniziato a tempestare l’ex di messaggi in cui minacciava di suicidarsi se non fossero tornati insieme e di telefonate, fino a 40 al giorno. A quel punto, l’uomo si è visto costretto a bloccare i contatti della donna sia sullo smartphone che sui social. Tutto inutile: la stalker ha continuato imperterrita a contattare la vittima, utilizzando utenze anonime. A fine maggio, la situazione peggiora ancor di più, fino a diventare insostenibile nelle settimane successive. La donna prende a presentarsi sotto casa dell’uomo, e in un’occasione, respinta all’ingresso, lo aggredisce fisicamente. Poi arrivano pure le letterie minatorie, recapitate in alcuni casi anche sul luogo di lavoro dell’uomo. E infine l’episodio più preoccupante: il danneggiamento e l’incendio dell’auto di proprietà dell’uomo. Da ieri la donna si trova agli arresti domiciliari. Con ogni probabilità, anche a lei verrà proposto il percorso di riabilitazione messo a punto con il protocollo Zeus dalla Questura e dal Centro italiano per la promozione della mediazione presieduto dal professor Carlo Giulini.

Tra il 5 aprile 2018 e il 30 aprile 2019, via Fatebenefratelli ha emesso 160 ammonimenti per atti persecutori, maltrattamenti e cyberbullismo; degli ammoniti, il 65% riguarda stalking, il resto violenza domestica e una percentuale bassissima cyberbullismo. In 145 sono stati invitati a presentarsi al Cipm: «Di questi – spiega Giulini – ne sono arrivati spontaneamente 102. Uno solo è stato arrestato perché ha continuato a commettere atti persecutori. Ma, uscito dal carcere, ci ha già contattati perché è deciso a cambiare vita». . L’obiettivo degli incontri è far prendere consapevolezza della propria condotta, potenziare l’empatia, far «sentire» i danni che si possono provocare all’altro. E prevenire così nuovi episodi.