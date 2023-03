Nuovo San Siro, Sala e i partiti: il tempo perso è anche colpa loro

San Siro

Milano, 4 marzo 2023 - Punta a far restare sia Milan che Inter in città, anche se non più a San Siro. Scarica, almeno in parte, le colpe dei ritardi sul progetto rossonerazzurro ormai quasi abortito a quella parte del Consiglio comunale, di centrosinistra e di centrodestra, che il nuovo stadio a San Siro e la conseguente demolizione della Scala del calcio non l’ha mai voluta. Assicura che il Milan, nell’area dell’ippodromo La Maura, vuole realizzare il nuovo impianto e il centro sportivo per le giovanili, non altre costruzioni come hotel, uffici e centri commerciali. Il sindaco Giuseppe Sala, nel suo podcast “Buongiorno Milano’’, fa il punto della situazione sul caso San Siro dopo le ultime mosse di Milan, che punta su La Maura, e Inter, indirizzata verso un terreno dei Cabassi a Rozzano. "Questa lunga e ancora non definita storia ha una sola grande certezza: le due squadre non vogliono più stare a San Siro e nessuno può costringerle a ristrutturare il Meazza – ammette il primo cittadino –. Per me è quindi doveroso impegnarmi fino in fondo perché si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano. Se ciò non accadrà, voglio essere tranquillo nel pensare che ho fatto...