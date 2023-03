Stadio Milan al La Maura, c’è già la catena umana dei residenti per il no

Neanche il tempo di far trapelare il progetto d’un nuovo stadio, stavolta solo del Milan, al posto dell’Ippodromo La Maura dunque senza radere al suolo il Meazza, ed è nato un altro comitato del “no“. Stavolta mirato alla preservazione della pista del trotto, chiama i cittadini alla lotta domenica 19 marzo alle 15, con ritrovo al Parco di Trenno, via Lampugnano angolo Mafalda di Savoia. Il grido di battaglia è "Abbracciamo La Maura", il programma dar vita a "una catena umana di cittadini" che circondi la pista ippica "per difendere questo prezioso polmone verde dal progetto di un nuovo stadio ventilato dalla società finanziaria proprietaria del Milan". "Se venisse approvato significherebbe più cemento, nuove strade e parcheggi, inquinamento, traffico, peggioramento dell’ambiente urbano, problemi di sicurezza per il flusso dei tifosi", insomma "la devastazione del territorio, per sempre", tuonano gli ispiratori dell’iniziativa, che ha l’adesione del WWF Lombardia, di Italia Nostra Milano, della Lipu e del Centro di Forestazione urbana ma è promossa dai residenti del quartiere con le associazioni Per il Parco Sud e Gruppo Verde San Siro e i comitati Abitanti e amici di QT8 e Lampugnano, di via Chiarelli, Abitanti vie Uruguay-Sem Benelli-Kant-Quarenghi, Acqua da bere e Abitanti via Betti-Ojetti-Cilea-Quarenghi-Appennini. La loro proposta? Ristrutturare il vecchio Meazza.