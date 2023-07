Stadio del Milan: facciamo squadra Ora nasce il Comitato per il "no"

Dopo assemblee, sit-in e raccolte di firme, nasce il Comitato per il "no" allo stadio. Sotto lo slogan "Facciamo squadra per non svendere la città", il neonato organismo raggruppa cittadini, associazioni e movimenti accomunati dalla contrarietà all’ipotesi che l’area San Francesco possa un domani ospitare lo stadio del Milan. E non è una questione di maglia: il "no" verrebbe ribadito anche nel caso si trattasse dell’Inter, o altre squadre. Le obiezioni derivano da una serie di motivi, fra i quali l’eccessivo consumo di suolo e il timore che un maxi impianto sportivo, corredato da bar, ristoranti e negozi, possa produrre sulla città ricadute pesanti in termini di traffico, smog e sicurezza, con un peggioramento della qualità di vita di tutti i sandonatesi. "Ho accettato la proposta di far parte dei referenti del comitato per dimostrare in prima persona che anche noi giovani vogliamo dire la nostra su questa vicenda", afferma Annalisa Molgora, neo laureata e impegnata da anni in progetti di taglio ambientalista. È lei uno dei cinque referenti del Comitato, insieme a Iris Balestri, Innocente Curci, Giorgio Bianchini e Marco Menichetti.

"Ho scelto di vivere a San Donato perché era diversa da tante altre città dell’hinterland milanese: tanto verde fruibile e servizi. La costruzione di uno stadio ci priverebbe di un importante polmone verde e snaturerebbe completamente la città", aggiunge Iris Balestri, ingegnere. "L’area San Francesco è tutt’altro che un luogo degradato e da bonificare - conclude Giorgio Bianchini, che è anche presidente locale del Wwf -. È un’area verde calle porte di Milano, a poca distanza dall’abbazia di Chiaravalle. Quest’area presenta, all’interno del suo perimetro, una piccola, ma preziosa zona umida che verrebbe del tutto cancellata".

Intanto la petizione "no stadio", lanciata dopo l’ultima manifestazione davanti al Comune, ha già raccolto 1300 firme.

Alessandra Zanardi