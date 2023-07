Stadio da 70mila posti a San Francesco: Oltre 1.300 firme a San Donato per dire No

Oltre 1.300 firme per dire no a uno stadio da 70mila posti nell’area San Francesco. La raccolta delle adesioni è destinata a proseguire, ma intanto è stata depositata in Comune la petizione promossa da comitati e associazioni per ribadire la contrarietà all’ipotesi che San Donato si ritrovi a ospitare il nuovo stadio del Milan. Il club rossonero sta infatti valutando la possibilità di realizzare un impianto sportivo, di proprietà, nell’area San Francesco e per questo ha avvitato l’iter del caso. Ma in città cresce il fronte dei contrari, timorosi che una struttura di quelle dimensioni, corredata da bar, ristoranti e negozi, possa comportare per San Donato un aggravio in termini di traffico, smog e problemi di sicurezza. La paura è che il tutto si traduca in un peggioramento della qualità di vita dei cittadini.A.Z.