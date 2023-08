“Squarciato il silenzio a Milano, vogliamo un reale cambiamento”

Milano – Il primo obiettivo è stato raggiunto, perché è stato sollevato il velo di silenzio sul problema "sistemico" delle molestie sulle donne e del mobbing nel settore della pubblicità e della comunicazione.

Dalle associazioni di categoria è arrivata una reazione, e prossimamente si vedrà se le misure avranno effetti concreti e produrranno un reale cambiamento nei luoghi di lavoro. Più difficile è la strada delle denunce in Procura, perché gran parte degli episodi (con nomi e cognomi dei presunti responsabili) risalgono ad anni fa. Impossibile, per il tempo trascorso, aprire un’inchiesta e un eventuale processo.

Il movimento Re:B ha raccolto oltre mille testimonianze su "molestie e abusi fisici, verbali e psicologici sul lavoro". Sono emersi i nomi di "200 entità" coinvolte, tra agenzie e persone e in almeno 10 società esiste o è esistita una chat di soli uomini, come l’ormai famosa ’chat degli 80’ sulla quale We Are Social ha avviato un’indagine interna.