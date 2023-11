Squadra di basket in campo con maglia e calzini rossi

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla Giornata contro la violenza sulle donne. A Buccinasco, dopo le iniziative in memoria delle vittime e degli orfani delle donne uccise, sono stati organizzati spettacoli e incontri. Contro la violenza sono scesi in campo anche i Bionics, atlete e atleti della squadra di basket cittadina. Oggi, in occasione delle partite, i giocatori indosseranno maglie con segni rossi e le ragazze (anche quelle della squadra avversaria) scenderanno in campo con le calze rosse. "Orgogliosi di questa iniziativa - commenta l’assessore Martina Villa -, non solo un gesto simbolico ma un impegno concreto all’educazione alla parità". Le iniziative proseguono anche a Corsico. Dopo la fiaccolata, gli spettacoli, le mostre e gli incontri nelle scuole con la giovane Gloria Boemia, sopravvissuta al tentato omicidio da parte dell’ex, oggi in piazza Primo Maggio, alle 10, Ventunesimodonna propone, con Comteatro, l’iniziativa "Panuelos Rojos", installazione di panni rossi simbolo della lotta contro la violenza e ricordo delle vittime. F.G.