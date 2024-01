Respinto da una ragazza, le spruzza in faccia spray urticante: 29enne arrestato a Milano

Milano, 22 gennaio 2024 – Ha tentato di “conquistare” una 20enne che aveva notato in strada, ma di fronte al rifiuto della giovane ha deciso di passare alle maniere forti e le ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino. È successo intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica, all'esterno di un locale in via Lazzaro Palazzi, una traversa di corso Buenos Aires, a Milano.

Di fronte al rifiuto deciso della ragazza, l'uomo, un 29enne di origine libica, irregolare e con precedenti, ha estratto la bomboletta e ha spruzzato la sostanza sul viso della sua vittima e anche su un amico della ragazza intervenuto per difenderla. Quindi si è allontanato indisturbato.

L’uomo è stato però rintracciato non lontano dal luogo dell’aggressione e arrestato dagli agenti di una Volante con l'accusa di lesioni aggravate. Mentre la ragazza e l’amico che ha tentato di difenderla sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove ad entrambi sono state diagnosticate lievi irritazioni e una prognosi di 5 giorni.