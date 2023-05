Sportello psicologico per aiutare i più giovani

L’attivazione di uno sportello psicologico gratuito: è quanto chiede la mozione approvata dal consiglio comunale di Pregnana Milanese. "La pandemia ha influito e influirà nei prossimi anni sulla salute mentale dei giovani, che negli anni difficili hanno sofferto la solitudine e l’isolamento – spiega il consigliere comunale di Insieme per Pregnana, Cristiano Taddeo –. Durante il primo lockdown aveva attivato in forma gratuita e anonima uno sportello di sostegno psicologico telefonico in collaborazione con due psicologi del territorio. Ora chiediamo di attivare uno sportello di ascolto psicologico gratuito, in modo che tutti coloro che ne hanno bisogno possano accedere a questo servizio". Con la mozione è stato chiesto al Comune di mettere a disposizione uno spazio per avviare questo progetto in collaborazione tra associazioni del terzo settore e Servizio sanitario nazionale. Infine, "abbiamo chiesto di fare pressioni sul Governo per introdurre a livello regionale lo psicologo di base", conclude Taddeo.