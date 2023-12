Sportello chiuso da gennaio. Consultazione catastale disponibile soltanto online

Dal primo gennaio la consultazione e la fruizione dei servizi catastali avverrà esclusivamente online. Lo sportello del Comune di Buccinasco, polo catastale al servizio anche dei Comuni di Assago e Cusago, non sarà più aperto al pubblico: la convenzione in vigore da molti anni per la gestione associata del servizio "non sarà rinnovata – spiega il sindaco Rino Pruiti –, visto il profondo ridimensionamento delle attività grazie alla digitalizzazione. Grazie alle nuove tecnologie, il numero di accessi agli uffici è notevolmente diminuito, in favore delle consultazioni online dei servizi necessari. Nell’ottica di ottimizzare le risorse interne, abbiamo quindi deciso di chiudere lo sportello". Fra.Gri.