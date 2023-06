Sport, mostre e socialità per battere l’autismo

Supporto all’attività scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico, laboratori ludico-ricreativi, artistico-multimediali, attività sportive in esterno in collaborazione con la squadra di baskin, sostegno psicologico anche in da remoto. Sono alcune azioni del progetto In e Aut-Inclusione Autismo, che ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 118.767 euro su un valore complessivo di 149.290 euro. In particolare, le azioni per favorire l’inclusione sociale di adolescenti e giovani nello spettro autistico sono relative a quattro progetti, che puntano a sviluppare attraverso strumenti di acquisizione di consapevolezze le proprie risorse e peculiarità: ludoteca e uscite guidate, family coaching, fare volontariato, conoscere per includere. "Il bando di co-progettazione è stato avviato dal Comune a fine febbraio insieme all’associazione Lem e alla Fondazione La Pelucca, oltre a coinvolgere il baskin - spiega l’assessore al Welfare Roberta Pizzochera -. Saranno finanziate azioni ricomprese in tre ambiti di intervento: percorsi di assistenza alla socializzazione, dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 21 anni, progetti che si si rivolgono al terzo settore per favorire attività sociali inclusive, come sport, tempo ricreativo e mostre, e il sostegno all’attività scolastica". La.La.