Sport maestro di vita e inclusione "L’importante è fare squadra"

Un murale dedicato al ciclismo per promuovere lo sport come maestro di vita e di inclusione. È stato realizzato dai ragazzi della scuola media dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci all’interno del progetto di rete relativo al Piano delle Arti. Raffigura Gino Bartali, Fausto Coppi, Virginio Levati, Ignazio Moser e Marco Pantani in volata verso il traguardo, accanto ai quali troneggia la scritta "Fare squadra nello sport e nella vita", frase ispirata da Federico Altoneri, il giovane scomparso a 26 anni che, nonostante la disabilità, era riuscito a diventare un allenatore di pallavolo ad alti livelli. Una dimostrazione di come la determinazione, il coraggio e lo spirito di gruppo possano riuscire a fare raggiungere ogni meta e un prezioso insegnamento per gli studenti. "Oggi inauguriamo un’opera – ha dichiarato la preside Concetta Frazzetta – che rappresenta il miglior viatico per la titolazione della nostra scuola a Gino Bartali, il “Giusto fra le Nazioni“ che contribuì` al salvataggio di moltissimi ebrei durante la seconda guerra mondiale, un campione nello sport e nella vita". A realizzare il dipinto 22 ragazzi dagli 11 ai 13 anni, coadiuvati dalle insegnanti di belle arti Cristina Altoneri e Sabrina Leonardi, con cui lo scorso anno, in occasione del trentennale della strage di Capaci, avevano già realizzato un murale in ricordo di Falcone e Borsellino. "I campioni raffigurati – ha ricordato il presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni – insegnano la disciplina, l’accettazione delle sconfitte e la determinazione di non arrendersi mai". "Trovo particolarmente incisiva – ha aggiunto la sindaca di Rodano Roberta Maietti – la scelta dell’inclusione e della partecipazione di tutti, studenti e insegnanti, nel rendere viva la scuola". All’inaugurazione era presente Virginio Levati, il campione che conquistò molti titoli negli anni ‘60 e ‘70, conosciuto personalmente dai ragazzi in quanto, come volontario, organizza gare sportive nella scuola. Per questo, come ringraziamento, hanno voluto raffigurarlo nel murale.

Valeria Giacomello