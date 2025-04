Sport, benessere, giochi e ristoro: Idroscalo in grande stile

Con nuovi bar, piscine, spazi per i bambini e aree dedicate alla meditazione, all’Idroscalo riparte la stagione degli eventi en plein air. Dopo la pausa invernale, il “mare dei milanesi“ si appresta così ad accogliere i visitatori, rimarcando la sua vocazione di punto di ritrovo per sportivi, famiglie e persone di ogni età. Svariate le location che, rilanciate con nuovi servizi, sono state assegnate in gestione da Città metropolitana; tra queste, Kora, uno spazio polifunzionale sulla riva Est, comprensivo di area wellness, postazioni per il coworking e zone dedicate allo yoga. Nel settore Idrobeach è ormai prossima l’apertura di un punto di ristoro, mentre dal primo giugno sarà disponibile uno spazio, totalmente rinnovato, per tuffi e tintarella. Attesa per il 30 maggio l’inaugurazione della discoteca serale “Papaya beach club“.

Confermati i servizi a uso degli sportivi: l’Idroscalo club, con attrezzature per canoa, canottaggio, dragon boat, nuoto e vela; il basket Milano; il Cus; la Federazione italiana di arrampicata. Per i più piccoli ci sono il mini-parco di divertimenti Dolly park, il Villaggio del bambino e il giardino dei giochi dimenticati Aulì Aulè. Il 17 maggio si alzerà il sipario sulla stagione degli eventi musicali del circolo Magnolia, arrivato a festeggiare i vent’anni di attività. Non solo. Anche quest’anno, al via la balneazione: lungo la riviera Est, in un tratto di 100 metri opportunamente delimitato da boe, si potrà nuotare, gratis, da giugno a settembre. Svariati i campi estivi in programma nel bacino, che dal 20 al 24 agosto farà anche da cornice ai campionati mondiali di canoa 2025. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Nel segno dell’inclusione, sono state realizzate opere per il superamento delle barriere architettoniche; in fase di allestimento un’app gratuita che faciliterà l’accesso alle informazioni, ai servizi e alle aree anche in caso di disabilità sensoriale. Potenziate inoltre le misure di sicurezza e gli accorgimenti per il risparmio energetico.

"Siamo orgogliosi di proporre quest’anno un parco Idroscalo rinnovato nell’offerta e nelle strutture, e che prosegue il suo lavoro di ammodernamento nell’ottica della sostenibilità sociale e ambientale, secondo una strategia chiara, orientata all’inclusione e alla transizione energetica", commenta Roberto Maviglia, consigliere di Città metropolitana delegato all’Idroscalo.