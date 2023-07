Spinta in un androne e violentata Tornava dalla festa di compleanno

di Barbara Calderola

L’ha costretta a seguirlo nell’androne di un palazzo a Pioltello e l’ha violentata. Lei era di ritorno dalla festa per il suo sedicesimo compleanno e la serata non poteva finire in modo peggiore. È successo tutto a pochi metri da casa. Appena lui se ne è andato e l’ha lasciata sola, la studentessa sudamericana ha chiamato i soccorsi e ha raccontato tutto. L’aguzzino, un piccolo spacciatore marocchino di 28 anni, è finito subito dietro le sbarre per droga, 30 grammi di hashish trovati a casa sua durante la perquisizione, poche ore dopo lo stupro.

Lui l’ha adocchiata per strada, lei si è spaventata – ha raccontato ai carabinieri – e ha accelerato il passo convinta di riuscire a mettersi al sicuro. Ma non è stato così, perché il pusher l’ha afferrata e trascinata nell’ingresso di uno dei palazzoni anonimi del Satellite, il quartiere difficile dove vivono entrambi, e ne ha approfittato. Inutili i tentativi di scappare e di sottrarsi all’orrore. Minuti terribili già scolpiti nella memoria per sempre.

L’ambulanza ha accompagnato la ragazza al Soccorso violenza sessuale della Mangiagalli. Le indagini sono partite da punti fermi perché la vittima, seppure sotto shock, ha fornito agli investigatori particolari dettagliati sugli orari, sul posto, ha descritto lui – che conosceva di vista, ma non si erano mai parlati prima – i suoi abiti. Gli stessi che i militari hanno trovato poco dopo nell’abitazione del disoccupato che vive di espedienti, come tanti nel rione dove 8 abitanti su 10 sono stranieri. La periferia modello degli anni Sessanta è diventata un ghetto, dove prova a convivere un centinaio di nazionalità diverse concentrate in poco più di un chilometro quadrato: 55 casermoni di nove piani per un totale di quasi 10mila persone, ma nessuno conosce i numeri precisi. Fra subaffitti e abusivi il sovraffollamento è all’ordine del giorno. Una polveriera dove in tante situazioni vale ancora la legge del più forte, nonostante gli investimenti del Comune per riportare la legalità fra le sue strade.

Per rintracciare l’aggressore sono state essenziali le telecamere, nelle immagini c’è lui con gli stessi vestiti memorizzati dall’adolescente, è stato arrestato in flagranza per il possesso di stupefacenti, per la violenza è stato denunciato, servono gli ultimi dettagli del quadro probatorio.