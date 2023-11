Spettacoli, flash mob e mostre nel Rhodense

Sono tante le iniziative organizzate per la Giornata internazionale contro la violenza. Tra queste, oggi e domani, al Rho Center di via Capuana la mostra fotografica “Happens“ di Emanuela Colombo, affiancata da un banchetto informativo del centro antiviolenza Hara. Stamattina alle 10 e alle 11 e domani alle 17 nella galleria del centro commerciale un flash mob vedrà protagonisti studenti dell’istituto Puecher - Olivetti insieme con la scuola Danza&Danza di Pregnana Milanese. Ad Arese stasera alle 21 nella Casa delle associazioni, in collaborazione con lo Spazio Giovani YoungDoIt, talk e concerto di Dinamica – Cantautrici in movimento. Domani alle 21 al centro civico Agorà, Milva Marigliano parlerà della sofferenza delle vittime di violenza.