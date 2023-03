Spettacoli da vivo "Fondi dimezzati"

I fondi ministeriali per valorizzare la musica dal vivo in città ci sono anche quest’anno, ma sono stati dimezzati rispetto al 2022. Da 2,4 a quasi 1,2 milioni di euro. Risorse a parte, ministero della Cultura e Comune hanno appena sottoscritto un accordo per andare avanti a supportare gli eventi live lontani dalla Madonnina. L’assessore alla Cultura di Palazzo Marino, Tommaso Sacchi (nella foto), commenta: "Sono felice che prosegua il progetto Milano è Viva, giunto alla seconda edizione, con l’obiettivo di realizzare spettacoli dal vivo nelle aree più lontane dal centro. Il bando sarà pubblicato entro la fine di marzo e punterà a selezionare quelle iniziative che andranno ad animare i quartieri periferici in estate, dal 1° giugno alla fine di settembre". Nel 2023 solo un palinsesto estivo, niente eventi il prossimo inverno. Il motivo lo spiega lo stesso assessore: "L’anno scorso il ministero aveva erogato 2,4 milioni di euro ed eravamo a organizzare sia la rassegna estiva che quella invernale. Per quest’anno, invece, abbiamo a disposizione meno risorse: 1.150.300 euro. Siamo quindi costretti a non prevedere il palinsesto di eventi invernali. In ogni caso, con quasi 1,2 milioni, potremo far realizzare ai soggetti interessati centinaia di eventi".

Massimiliano Mingoia