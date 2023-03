Spedizione punitiva a colpi di accetta, grave ventottenne

Le modalità del raid fanno pensare a una vera e propria spedizione punitiva per vendicare uno sgarro. Una caccia all’uomo che si è chiusa poco prima delle 8 di ieri sul pianerottolo di un appartamento di uno stabile popolare di viale Faenza, in zona Barona: in due hanno bussato alla porta dell’abitazione in cui pensavano di trovare chi stava cercando. Appena ha aperto, il bersaglio del blitz mattutino, un ventottenne di origine marocchina, è stato subito colpito con un coltello e forse pure con la lama di un’accetta, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Il nordafricano ha provato a sfuggire alla furia degli aggressori, scappando per le scale e nel cortile interno dello stabile. Niente da fare: i due lo hanno inseguito e ferito ancora, sferando fendenti al volto, al collo, al torace e alle braccia. Quando sono arrivati i soccorritori, il ventottenne era per strada, incosciente e in un lago di sangue: i sanitari di Areu ne hanno stabilizzato le condizioni, lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Stando alla dinamica, I due uomini, scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, sono andati a colpo sicuro, anche se il marocchino, che risulta avere diversi precedenti per vari reati, non abitava abitualmente lì: era ospite da qualche giorno di un’amica connazionale, che sarebbe a sua volta già nota agli archivi di polizia.

Il lavoro degli investigatori della Questura è partito proprio dalla sue parole, che però non sarebbero state di particolare aiuto per l’inchiesta: sembra che abbia detto di essersi svegliata e di essersi accorta solo in un secondo momento di quello che era successo al conoscente.

N.P.