Spazzatura smaltita nei sacchi sbagliati. Arrivano i controlli

In città ancora sacchi neri con i rifiuti dell’indifferenziata: nonostante questi tipi di contenitori per la raccolta siano stati sostituiti da tempo con quelli di color grigio trasparente, gli accertatori dell’Amsa li hanno trovati davanti a diversi cancelli. Le sanzioni già previste dal Comune, da 200 a 1.200 euro, non sono però scattate in quanto, per qualche settimana, proseguirà il periodo di tolleranza, basato sull’ispezione dei rifiuti nei sacchi e sull’informazione della non corretta applicazione della raccolta. Gli ispettori hanno incollato sui sacchi l’adesivo Sacco non regolare. Amsa ha anche effettuato una pulizia straordinaria del binario della tranvia Milano-Seregno togliendo rifiuti, cartacce e bottiglie.

Giu.Na.