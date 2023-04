Spazio Mirmica Così emergono le nuove idee

Alberto

Oliva

Le più importanti innovazioni spesso accadono dove le pressioni produttive trovano uno spazio per allentarsi e si può aprire un tempo di ricerca guidato dalla curiosità, dal piacere o dall’emersione di necessità o desideri inaspettati". Così raccontano il loro progetto Flora Vannini e Raffaele Rezzonico, tra i fondatori di Mirmica, associazione culturale attiva a Milano dal 2008 per sviluppare progetti di intervento artistico e formativo a livello nazionale e internazionale. "Coltivare lo spazio dell’inutile è contribuire a costruire pratiche e ambienti di sperimentazione dove possano emergere nuove idee, risorse, modalità espressive, significati". Il simbolo di Mirmica è una formica perché è piccola, fragile, forte come l’associazione, che mette in rete esperti di teatro, danza, movimento corporeo, conduttori di teatro sociale e di creazione partecipata, realizzatori di video e autori di cinema, formatori, educatori, designer di processi di gruppo, esperti di comunicazione digitale e altre persone che si riconoscono negli scopi associativi. Mirmica promuove pratiche collaborative, responsabilizzanti e non gerarchiche che permettano di preservare l’autonomia delle persone e delle esperienze, l’emergere di processi e progetti innovativi e un’integrazione della sfera personale e professionale. "Consideriamo, in modo affine a J.Dewey – dichiarano i soci - che l’esperienza estetica sia in perfetta continuità con la vita di ogni giorno, con la vita di ognuno, ovunque essa si manifesti e in qualsiasi forma, nella ricerca personale o professionale, in ambito amatoriale o professionistico, nella solitudine di un individuo oppure nella socialità". Per conoscere sul campo una performance di Mele Ferrarini dedicata a Marcel Proust e alla sua celebre Recherche, l’appuntamento è domenica 7 maggio e martedì 9 maggio alle 19.00 nell’ambito del "Mirmica Aperò", aperto a tutti prenotandosi a [email protected]

Mirmica - Via Moncalvo 426