"Spazio esterno smantellato Ora meglio investire su altro"

"Abbiamo scelto di smantellare lo spazio esterno allestito nel periodo Covid, quando la tassa di occupazione del suolo era stata eliminata. Mantenerlo adesso ci costerebbe 2mila euro all’anno. E non essendo noi un punto di ristoro abbiamo deciso di investire in altro". Lo spiega Lucia Concilio, anima di “Materia“, oper space dedicato al co-working in via Scarlatti 7, tra la stazione Centrale e corso Buenos Aires.

Come mai avevate creato lo spazio esterno?

"Per favorire un “cambio di visuale“. Questo luogo poteva essere usato come una sorta di oasi urbana dagli utenti del co-working ma anche dagli abitanti della zona. Insomma, si era creato un collegamento, era un’apertura al quartiere".

Com’era strutturato?

"Occupava una porzione di strada di circa due metri, aveva la forma a ferro di cavallo ed era delimitato da barriere-fioriere. A completarlo, sedute modulari".

Quando l’avete smantellato?

"Ad aprile dello scorso anno, quando abbiamo saputo che l’occupazione del suolo pubblico sarebbe tornata a essere a pagamento".

Come mai l’avete tolto?

"Perché il nostro obiettivo è quello di rendere visibile “Materia“ e quindi abbiamo scelto di investire su altro. Noi siamo uno spazio di co-working, a disposizione di chi non lavora in ufficio ma ha bisogno di un luogo tranquillo, e anche di piccoli team. Diverse aziende non hanno un luogo fisico ma talvolta necessitano di spazi per gli incontri dei dipendenti".

Che fine ha fatto il dehor?

"Grazie alla pagina “Stopping–Milano“ è stato recuperato. Ora è l’arredamento del terrazzino di una giovane coppia e noi siamo molto felici".

