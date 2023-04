"Spazi più vivibili coi fondi Pnrr Opportunità da cogliere al volo"

"Ringrazio per questa grande partecipazione – ha detto la sindaca Daniela Maldini –. Condividere con i cittadini le operazioni che portano dei cambiamenti alla città e al loro buon vivere è un passaggio costruttivo per tutti, in primis noi che abbiamo l’onore di amministrare la città. Avremmo voluto farlo più spesso in questi anni, ma il Covid ci ha chiusi nelle nostre case e ce lo ha impedito, vediamo di recuperare il tempo passato. I progetti presentati questa sera vengono da lontano, sono legati a esigenze di cambiamento più volte sostenute dalle tante categorie di cittadini novatesi: pedoni, ciclisti, commercianti, bambini, mamme. L’arrivo delle risorse del Pnrr oggi lo sta rendendo possibile. Da ciò l’accelerazione che i progetti hanno avuto in questi mesi, ci sono tempi, istruttorie, procedure da seguire che non ci permettono di sforare e di sbagliare, pena la perdita dei finanziamenti. E allora ci presentiamo a voi con questi progetti certi di avere raccolto la maggior parte dei bisogni. Sicuramente qualcosa ci è scappato ma possiamo ancora rimediare". "Nei confronti che ho avuto in questi giorni con i commercianti – aggiunge la sindaca – raccogliendo le loro richieste di cambiamento, mi sono fatta carico di apportare, nella fase esecutiva dei lavori, quelle modifiche che sicuramente porteranno delle migliorie. L’ho fatto nella massima trasparenza, senza sotterfugi, senza mezze parole, soprattutto senza falsità come qualcuno invece ha voluto fare, strumentalizzando affermazioni che non corrispondono al vero". La sindaca rassicura che gli alberi non saranno toccati, "anzi, ce ne saranno molti di più, si creeranno spazi vivibili, piazze e non parcheggi, marciapiedi ampi, piste ciclabili, alberature e fioriture per rendere più bella Novate". Da.Fa.