Spazi più confortevoli e sicuri: "Tante le ore passate in classe gli ambienti sono importanti"

Spazi più confortevoli e sicuri nelle scuole di Garbagnate Milanese hanno accolto tra i banchi gli studenti alla ripresa delle lezioni. "Trascorrono una parte significativa dell’infanzia e della giovinezza a scuola: la cura degli ambienti non può essere secondaria", sottolinea il vicesindaco con deleghe alle Politiche Educative, Simona Travagliati. "Uno spazio ben tenuto e accogliente - aggiunge Travagliati - favorisce un rendimento più elevato, e abitua i nostri studenti all’ordine come normalità. In questo ravvedo un principio persino educativo: trasmettere l’attenzione, l’amore e la cura per gli spazi pubblici e condivisi". Tanti gli interventi realizzati a scuole chiuse: tinteggiature di uffici, aule, corridoi, soffitti, scale e palestre. In particolare alla scuola elementare “Karol Wojtyla” sono nuove le porte nei bagni dei bambini, mentre alla “Quinto Profili” è stato impermealizzato il tetto e ripristinato il parapetto crollato a causa del maltempo del 24 luglio.

Impermealizzazioni anche alla scuola media “Elsa Morante” per tenere sotto controllo le infiltrazioni e isolamento della copertura degli spogliatoi della palestra e del primo piano. Alle medie “Galileo Galilei” sono state rinnovate le parti di calcestruzzo in fase di distacco sulla facciata nord e sulle scale di emergenza. "Questo è il nostro modo di agire - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Pirola -: poniamo molta attenzione alle strutture comunali, diversamente non c’è reale servizio. Preferiamo sistemare, realizzare interventi all’apparenza piccoli, ma in realtà importanti, anziché fare inaugurazioni. Abbiamo iniziato questo percorso per le scuole negli anni passati, mettendo a posto tetti, sostituendo caldaie e infissi, per offrire ai nostri bimbi strutture sempre più sicure. Diversi interventi mancavano da decenni". I lavori estivi sono la prima parte di un progetto, un terzo dei 3 milioni di euro inseriti per le scuole nel bilancio 2023.

