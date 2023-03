Spazi liberi concessi alla street art Via alla creatività senza più limiti

Il primo muro messo a disposizione è quello dell’ufficio tecnico comunale, il tratto che collega via dei Mille a via Brera, un muro pubblico sul quale writer e artisti potranno realizzare liberamente disegni, murales, scritte artistiche con qualsiasi tecnica grafica pittorica. Parte da qui il progetto "Muri liberi" voluto dal Comune per promuovere l’espressione artistica e la creatività dei giovani, ma anche per contribuire al decoro della città attraverso opere di arte pubblica. Dopo Milano, l’iniziativa arriva anche nell’hinterland. A disciplinare le modalità con le quali gli artisti potranno realizzare le loro opere, disegni, murales, scritte artistiche, è il Regolamento approvato dal consiglio comunale.

"Con questo regolamento sarà possibile mettere a disposizione muri pubblici o privati per interventi di street art o writing - dichiara il sindaco, Yuri Santagostino -. Questo progetto viaggia in parallelo con Wonderwall e gli intervenuti sul muro della legalità dei ragazzi del Centro di protagonismo giovanile. Si basa su un’alternanza libera, chiunque può utilizzare il muro, rispettando le regole contenute nel regolamento". I "muri liberi" saranno riconoscibili da un’apposita targa e verrà data pubblicità attraverso i canali di comunicazione istituzionali. Anche i privati potranno mettere a disposizione muri per le stesse finalità, in questo caso la disponibilità della parete muro verrà comunicata dal proprietario all’ufficio Lavori pubblici del Comune che ne prenderà atto con una delibera di giunta e lo inserirà in una sezione speciale dell’elenco. Ro.Ramp.