Sparito da 20 giorni Trovato morto in casa un uomo di 60 anni

Un sessantenne è stato trovato senza vita, ieri, nella sua abitazione di Paullo e dalla ricostruzione dei fatti è emerso che sarebbe deceduto da una ventina giorni. Quasi tre settimane fa, infatti, l’uomo aveva partecipato a una videoconferenza di lavoro e i suoi vicini di casa, proprio in quelle ore, l’avrebbero visto per l’ultima volta. Poi, di lui si sono perse le tracce. L’allarme è stato lanciato ieri proprio dai vicini; a trovarlo esanime sono stati i carabinieri che hanno sfondato la porta. Sul cadavere è stato disposto l’esame necroscopico per stabilire le cause della morte, ancora non chiare.