Spari per il matrimonio, chiuso bar

Quel modo surreale di festeggiare un matrimonio era già costato ai quattro protagonisti, italo-egiziani di età compresa tra 19 e 25 anni, tre denunce e un arresto per resistenza e danneggiamento. Ora, a meno di un mese dagli spari in aria che avevano svegliato i residenti di piazza Morbegno e dintorni la notte del 31 luglio, è arrivata pure la sanzione per il locale dove il gruppo si era ritrovato: il questore Giuseppe Petronzi ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza dell’esercizio di vicinato

"City Minimarket" di via Oxilia 1, con ingresso da via Venini 71. Il provvedimento è stato notificato giovedì pomeriggio dagli agenti

del commissariato Greco Turro.