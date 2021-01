Milano, 1 gennaio 2021 - Spari nella notte a Milano, ma non per il Capodanno bensì per un regolamento di conti nel sottobosco criminale. L'episodio è avvenuto intorno all'una di ieri notte in via Gigante, nella cosiddetta 'casbah' di piazza Selinunte.

Nel corso di una sparatoria, dai contorni ancora tutti da delineare, due marocchini sono rimasti feriti per colpi d'arma da fuoco. Uno, 34 anni, ha un proiettile in testa ed è stato ricoverato in codice rosso e in gravi condizioni al Policlinico; l'altro, 40enne, è stato raggiunto da un colpo alla coscia ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le indagini sono affidate alla polizia. Secondo i primi riscontri, a sparare dovrebbe essere stato un cittadino albanese.