Sorpreso a spacciare in Stazione Centrale: 43enne arrestato

Polizia in Stazione Centrale

Lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un 43enne senegalese è finito in manette dopo aver ceduto la droga a un acquirente sotto gli occhi degli

agenti della Polizia Ferroviaria. Gli agenti, in servizio nella stazione di Milano Centrale, hanno notato due uomini che effettuavano uno scambio.

Insospettiti, i poliziotti sono intervenuti per controllare entrambi e hanno così scoperto che il 43enne aveva appena ricevuto dei soldi in cambio di 0.8 grammi di hashish, consegnati spontaneamente dall’acquirente. Lo straniero è stato inoltre trovato in possesso di 21 grammi di hashish e di 245 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio e quindi sequestrate così come la droga.

Invece lunedì notte, sempre in stazione Centrale, i poliziotti hanno fermato un italiano di 26 anni, con numerosi precedenti penali, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune del Bresciano. L’uomo si era allontanato dalla sua residenza in orario notturno senza un valido motivo.