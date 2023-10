Spaccio e clandestinità: "Serve il commissariato"

Potenziare la sicurezza anche attraverso la creazione di un commissariato di polizia nel Sud-Est Milanese. È la richiesta dei partiti politici che sostengono il sindaco Marco Segala e che da ieri, con un banchetto al mercato di via Campoverde al quale faranno seguito altri appuntamenti, hanno lanciato una petizione per invocare un incremento delle forze dell’ordine. Con l’iniziativa, promossa da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e ViviAmo San Giuliano, s’intende chiedere a Questura e Prefettura "un maggior numero di militari per la Tenenza dei carabinieri di San Giuliano, così da avere almeno due auto sul territorio, specialmente nelle ore serali e notturne". Si rilancia inoltre sulla necessità di una "repressione seria e capillare delle aree dov’è presente lo spaccio di stupefacenti e di un allontanamento dei clandestini oggetto di foglio di via e più volte denunciati". Si richiedono inoltre la presenza dell’Esercito, sull’onda dell’operazione Strade sicure, e "la realizzazione di un commissariato di polizia dello Stato". Per quanto riguarda quest’ultimo punto, in particolare, "riteniamo che San Giuliano abbia i numeri e le caratteristiche per poter ospitare un servizio del genere", dice l’assessore alla Sicurezza Daniele Castelgrande. "La petizione - spiegano i promotori -, rivolta a tutti i sangiulianesi e gli operatori commerciali che vivono la nostra città, intende valorizzare gli sforzi con l’incremento dell’organico e dell’orario della polizia locale. Da molteplici parti giungono richieste di intervento che il sindaco ha sempre riportato al Prefetto e al Questore, ma non ci sono mai state risposte concrete in tema di repressione".

Alessandra Zanardi