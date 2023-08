Milano, spacciavano droga facendo affari con la ’ndrangheta: arrestati due albanesi

Due giovani albanesi di 24 e 29 anni sono stati arrestati giovedì per spaccio e detenzione di droga dalla polizia in un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. I due facevano parte di un gruppo più grande dedito allo spaccio di cocaina e hashish: contro sei membri del gruppo criminale sono state eseguite una serie di perquisizioni nei comuni di Pioltello, Vignate e Peschiera Borromeo, in provincia di Milano.

Le indagini contro il gruppo sono iniziate lo scorso dicembre 2022 proprio nel corso di una vasta inchiesta contro la Locale di Pioltello, l’organizzazione ‘ndranghetista attiva in Lombardia con al vertice le famiglie Maiolo e Manno. Durante quell’operazione gli inquirenti avevano scoperto che la famiglia Maiolo era in rapporti d’affari con il gruppo di albanesi, benché nel tempo fra le due organizzazioni ci siano stati anche scontri.

Il 16 novembre 2019 una delle persone perquisite è stata colpita da colpi di pistola all’addome da uno degli ‘ndranghetisti, poi indagato per tentato omicidio. All’origine di tale attentato vi erano, secondo quanto accertato dagli agenti della Squadra mobile, proprio questioni legate allo spaccio di droga.

Durante le perquisizioni i due arrestati sono stati trovati in possesso di oltre 130 grammi di cocaina, di 10.500 euro, di materiale per il confezionamento degli stupefacenti e di monili in oro di verosimile provenienza furtiva. Il 29enne è stato incarcerato in quanto condannato in via definitiva alla pena di 10 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

Nell’ambito del servizio straordinario del controllo del territorio predisposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, la polizia di Stato, intervenuta con le unità cinofile e agenti della Questura e del Reparto prevenzione crimine Lombardia, ha proceduto all’identificazione di 88 persone – di cui 8 risultate con precedenti di polizia a carico – controllato due esercizi commerciali ed effettuato quattro posti di controllo sul territorio della cittadina milanese controllando 41 veicoli.