I consigli alla custode della droga: tu stai spendendo troppo... Gli errori di “Nana“ e del narcos Corsaro

Milano, 11 luglio 2023 - La buona vecchia regola criminale per non attirare attenzioni: non sperperare subito i soldi appena incassati, mostrando un tenore di vita superiore al recentissimo passato.

Spiega Claudia "Nana" Tavaglione, precedenti per stupefacenti che risalgono al lontano 1983, finita ai domiciliari a valle dell’inchiesta dell’Antidroga della Squadra mobile che nei giorni scorsi ha portato in cella anche il narcos cinquantenne Ugo Corsaro

. Mattina del 13 novembre 2021, gli investigatori guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Massimiliano Mazzali intercettano una conversazione tra la sessantenne e l’incensurata Rita Iacovangelo, che poi si scoprirà essere la custode dell’eroina per conto della coppia Tavaglione-Corsaro.

"C’è da dire anche che mi sto comprando delle cose che prima... non c’avevo un c... tutta roba vecchia", confessa Rita. "Ho capito Rita, ho capito... Rita lo stai dicendo da quando prendi i soldi... da quando prendi lo stipendio ( da 1.500 euro al mese, ndr ) tu invece stai spendendo troppo", la rimprovera "Nana". Che aggiunge: "Io lo dico per te Rita! Perché da un momento all’altro metti che c’è da mollare quella casa, che c. fai? Rita, capisci perché te lo sto dicendo? Guarda che quella casa non è in eterno...".

In effetti, due mesi dopo, quell’appartamento è "bruciato". La mattina dell’11 gennaio 2022, Corsaro incontra un albanese in viale Ortles e si fa consegnare uno zainetto, che scambierà poco dopo al terminal bus di Lampugnano con due borsoni neri. Cosa contengono? I poliziotti, coordinati dai pm Stefano Ammendola e Francesca Crupi, lo scopriranno qualche ora dopo, durante la perquisizione nell’appartamento-deposito di Iacovangelo, in via Scialoia: sotto sequestro 300 grammi di hashish e 43 chili di eroina, il più grosso carico di "nera" intercettato in Italia l’anno scorso. Rita finisce in manette e poi processata: in primo grado, è stata condannata a 5 anni. Passano 48 ore, e Corsaro e Tavaglione fanno un sopralluogo in zona: vogliono essere sicuri che non ci siano telecamere, ma ne individuano una all’angolo con via Pastro. "Quella bianca la vedi? Se registrano Nana, è finita...". A quel punto, la sessantenne si tira fuori: "Io sono consapevole... so cosa mi aspetta... sono preparata a tutto", confida a un’amica.

Corsaro non si ferma : si limita a cambiare magazzino, ricavato in un appartamento di Paderno Dugnano. Nell’indagine sono stati coinvolti anche William Valerio, entrato in scena dopo l’arresto di Iacovangelo per "effettuare cessioni di sostanza" per conto di Corsaro, e Daniele Alberto Cimmarrusti, che il 2 marzo 2022 ha preso in consegna dal cinquantenne 23 chili di cocaina: per entrambi, il gip Daniela Cardamone ha disposto la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso dell’inchiesta, i poliziotti hanno ricostruito un’ingente movimentazione di droga, per un peso complessivo di 17 0 chili tra eroina e cocaina.