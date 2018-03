Milano, 30 marzo 2018 - Un servizio di controllo antispaccio è stato effettuato, dai carabinieri di Milano, in corso Como e nelle aree limitrofe, una delle movida cittadine. Al termine tre stranieri irregolari e con precedenti sono stati arrestati. Si tratta di un 21enne senegalese trovato in possesso di 4 palline di cocaina, di un 46enne gambiano con 4 dosi di marijuana e 5 palline di cocaina, e di un secondo gambiano 45enne sorpreso a cedere 2 grammi di coca. Nei pressi di dove sostavano i pusher, un cane antidroga del Nucleo Cinofili ha scoperto 21 dosi di marijuana per circa 25 grammi complessivi, 12 palline di cocaina e una stecchetta di hascisc da 4 grammi, occultati in una fioriera, in un cespuglio e sotto una lastra della pavimentazione. Gli arresti sono stati convalidati in direttissima e i tre sono stati condotti a San Vittore in attesa della definizione del procedimento penale.