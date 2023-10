Spacciava ai domiciliari. In casa coca e 2.300 euro

Tre giorni di controlli con 50 carabinieri in campo coadiuvati dal nucleo cinofili. Un cittadino di 47 anni, pregiudicato e agli arresti domiciliari è stato sorpreso a cedere cocaina dall’uscio di casa. I carabinieri hanno trovato 40 grammi di coca, telefoni cellulari e denaro per 2.300 euro. Lui è stato arrestato mentre la compagna è stata denunciata a piede libero, per favoreggiamento. Ha tentato di occultare altre dosi di cocaina e 2 bilancini utilizzati per l’attività illecita. Denunciato anche un 45enne italiano, pregiudicato, anche lui ai domiciliari: in casa aveva 2 grammi di marijuana, 10 di hashish e 2mila euro in contanti. Denunciati anche una donna per furto in negozio e un uomo per guida in stato d’ebbrezza.