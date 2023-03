Spacchettate le deleghe della sanità

Quello spacchettamento che si è invano tentato di realizzare nei giorni in cui si sono decise le deleghe della nuova Giunta regionale, lo stesso che si è cercato di trasporre, poi, nell’organigramma delle figure apicali della dirigenza regionale (di nuovo senza fortuna, almeno per ora), potrebbe infine vedere la luce con l’istituzione delle nuove commissioni consiliari. Nella proposta messa a punto ieri dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dopo tre incontri tra i capigruppo, è infatti apparsa, tra le altre, una nuova commissione: quella che unisce Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia. Si tratta di un’emanazione della commissione Sanità: eccolo, quindi, lo spacchettamento tra sanitario e sociosanitario sul quale aveva già insistito Fratelli d’Italia, primo partito in Lombardia, con l’obiettivo di riequilibrare l’influenza della Lega, che esprime, di fatto, l’assessore alla Sanità: Guido Bertolaso, voluto dal governatore Attilio Fontana. Al Consiglio il voto, martedì. Tra le nuove commissioni ci sarà anche quella dedicata alla gestione del PNRR. Lo schema dovrebbe essere il seguente: 4 presidenti di commissione a FdI, 3 alla Lega, 1 a Forza Italia e 1 a Lombardia Ideale.

Gi.An.