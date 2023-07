Spaccate e furti nei negozi Servono i soldi per la coca

Incursioni e furti negli esercizi commerciali della città: dall’inizio dell’anno a oggi si contano decine e decine di colpi, alcuni messi a segno, altri solo tentati. Il copione è sempre lo stesso: con un tombino divelto, o una grossa pietra, s’infrangono le vetrine e si punta al registratore di cassa. La recrudescenza di questi episodi è in buona parte legata ai flussi di sbandati che hanno iniziato a gravitare su San Donato, con uno spostamento dell’asse geografico che dalla vicina Rogoredo ha visto, in più di un caso, pusher e clienti riversarsi nelle zone limitrofe, specie lungo la ferrovia. Anche a questo, al bisogno di procurarsi denaro per acquistare droga, sono legate le spaccate registrate a più riprese negli ultimi mesi nei quartieri sandonatesi Concentrico e Torri Lombarde. Episodi che hanno contribuito ad alzare il livello di allerta ed esacerbare l’animo dei commercianti. Tra i più colpiti bar, ristoranti, panetterie e parrucchieri. "Qualcuno ha paura, altri sono esasperati – rimarca Caterina Ippolito, presidente locale dell’Unione commercianti –. Dopo un primo incontro col sindaco, nei giorni scorsi, ora ci auguriamo che possa essere istituito un tavolo sulla sicurezza, per un confronto periodico e condiviso. Pur consapevoli che si tratta di un problema sociale, servono risposte immediate".

Intanto, per cercare di prevenire le incursioni ed elevare la percezione della sicurezza, il Comune di San Donato ha attivato un servizio di vigilanza privata che, in accordo con la polizia locale, resterà in funzione per tutta l’estate nelle strade del Concentrico, delle Torri Lombarde e di Metanopoli.

A.Z.