Spaccata nel negozio. Scia di sangue fino ai ladri

di Marianna Vazzana

La scia di sangue ha portato direttamente al bottino e ai presunti ladri che lo stavano trascinando via: due italiani di 31 anni, lui, e 29, lei. Bonnie e Clyde milanesi sono stati arrestati dalla polizia all’alba di martedì in zona Ticinese con l’accusa di furto aggravato in concorso per aver razziato un negozio di abbigliamento in corso San Gottardo e, prima ancora, un bar di viale Bligny. A inchiodarli è stato il secondo colpo: in base a quanto ricostruito, la coppia ha rotto la porta a vetri di uno store di abbigliamento di corso San Gottardo prendendola a pugni e riuscendo così a intrufolarsi nel locale per poi arraffare alcuni capi che la ventinovenne ha nascosto nella sua borsa.

Quando la polizia è intervenuta, alle 5.30, in negozio non c’era traccia dei ladri ma erano evidenti i danni. E ad attirare l’attenzione degli agenti del commissariato Ticinese sono state delle gocce di sangue vicino ai vetri rotti, conseguenze delle ferite che il ladro (o i ladri) si erano procurati rompendo il vetro. E proprio seguendo le tracce ematiche hanno trovato il trentunenne per strada, con la mano ferita, mentre la donna gli era accanto: nella sua borsa, c’erano i vestiti appena sottratti dal negozio.

Dopo aver perquisito la coppia, gli agenti hanno anche sequestrato una cassetta con delle monetine, che i due avevano rubato poco prima in un bar di viale Bligny. Così è scattato l’arresto. Il giorno di Ferragosto era andata male anche a un’altra coppia, un tunisino di 47 anni e una ucraina di 42, che avevano puntato più in alto cercando di rubare alla Rinascente: da una vetrina avevano arraffato tre orologi di lusso della marca Breitling dal valore complessivo di 38mila euro. Arrestati pure loro.