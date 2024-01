Spaccata nella gioielleria in pieno centro a Milano: via con trentamila euro

Milano, 5 agosto 2015 - Una spaccata in pieno centro, in via San Giovanni sul Muro a Milano. Due i malviventi entrati in azione intorno alle 16.30 nella gioielleria. Arrivati a bordo di uno scooter si sono fermati davanti al negozio e hanno estratto una pesante mazza con cui hanno mandato in frantumi la vetrina per poi arraffare tutto quello che sono riusciti.

Poi i due sono ripartiti a tutta velocità riuscendo a far perdere le proprie tracce. Fra gioielli e diamanti, i rapinatori sarebbero riusciti a portare via preziosi per un valore di circa tra i 30mila euro. Sul caso indagano gli uomini della Compagnia Duomo.