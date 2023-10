Sottopasso chiuso di notte. Disagi in vista

Sottopasso di via Vittorio Veneto chiuso per cinque notti alla settimana verso Cusano Milanino e nuova sede della piattaforma ecologica provvisoria nell’area del cimitero cittadino: cambia la viabilità nella zona nord del piccolo territorio bressese e si trasferiscono, di una ventina di metri, i cassoni per la raccolta degli ingombranti e dei piccoli elettrodomestici nel parcheggio pubblico di via don Pozzi. Prima di tutto, da dopodomani per una stima "di 31 giorni", come precisa un avviso comunale, dalle 23 alle 6 del mattino successivo, dal lunedì al venerdì, non si potrà raggiungere direttamente la vicina città giardino passando sotto il ponte dell’autostrada A4 della ex-Valassina, visto che sono previsti interventi di ripristino dello stesso sottopasso.

Quindi, per andare e arrivare da Cusano, da Bresso si dovranno percorrere o via Cadorna, passando per il quartiere cormanese di Brusuglio, o transitare per via Carolina Romani, svoltare su via per Bresso, superare il cavalcavia sulla A4 e girare a sinistra in una delle vie che conducono al quartiere di Milanino. Invece, in attesa della conclusione dei lavori nella piattaforma ecologica di via Papa Giovanni XXIII, prevista dalla seconda metà di novembre, quella provvisoria "trasloca" dal piazzale del cimitero al limitrofo posteggio di via don Pozzi. Già da questa mattina, i bressesi troveranno i cassoni verdi e il camion Ecomobile nella nuova sistemazione rimanendovi, ogni sabato, fino alla riapertura dell’impianto di via Papa Giovanni XXIII. La decisione è stata presa dal Comune di Bresso per favorire il transito dei veicoli nel parcheggio del cimitero, in vista soprattutto delle prossime festività di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti. Giuseppe Nava